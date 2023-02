Calegari - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O lateral Calegari, de 20 anos, recebeu uma sondagem do Coritiba para atuar, por empréstimo, pelo clube na temporada de 2023. No entanto, as conversas não evoluíram por falta de interesse do jogador do Fluminense. As informações são do portal "NetFlu".

Calegari começou a temporada em alta, como titular na lateral esquerda, tendo boas atuações. Porém, se envolveu em uma polêmica ao pedir para bater e perder a penalidade contra o Botafogo. Posteriormente, ele foi titular contra o Volta Redonda e perdeu a vaga.

Antes do começo do ano, o jovem recebeu ofertas do exterior. O Fluminense recusou uma proposta do LA Galaxy, dos EUA, e no meio da temporada passada, o Estoril, de Portugal, também tentou a contratação de Calegari.

Calegari, de 20 anos, tem contrato até o fim de 2025. O jogador se profissionalizou em 2020, sendo titular da lateral direita do Fluminense naquele ano. Depois disso, oscilou alternando vaga como titular ou reserva de Samuel Xavier, até perder definitivamente a posição no ano passado. Com Diniz passou a ser testado na esquerda.