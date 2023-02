Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/02/2023 18:30

Rio - Um mês após estrear na temporada com a vitória por 1 a 0 sobre o Resende, no dia 14 de janeiro, pelo Carioca, o Fluminense ainda busca alcançar a melhor forma para render próximo de como terminou o ano passado. Em oito rodadas do estadual, o Time de Guerreiros já oscilou, mas os últimos dois jogos voltaram a fortalecer a relação com a torcida, mesmo ainda sem convencer.

O Fluminense começou a temporada sob alta expectativa após manter a base do ano anterior e reforçar o time com nomes como Jorge e Keno. Porém, o time ainda não empolgou, assim como os principais reforços. O lateral, por exemplo, tem sido preterido por jogadores improvisados como Calegari e Guga, enquanto o atacante ainda não marcou.

Cano salva o time da primeira turbulência

Nas primeiras quatro rodadas do Carioca, o técnico Fernando Diniz optou por fazer um rodízio entre titulares e reservas. Foram três vitórias e um empate, mas o baixo desempenho do ataque gerou desconfiança. Com isso, o rodízio chegou ao fim na derrota no clássico com o Botafogo. Em seguida, os titulares foram novamente derrotados diante do Volta Redonda.

A redenção começou na vitória por 3 a 0 sobre o Audax. Germán Cano, que não havia marcado nos quatro jogos que entrou em campo, fez três. No último domingo (12), o argentinou marcou mais duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0 contra o Vasco. Mesmo sem encantar, o Fluminense se recuperou e viu o seu artilheiro voltar a marcar.

Poucas mudanças no time titular

Apesar dos cinco gols de Cano nos últimos dois jogos, o desempenho do ataque do Fluminense ainda é motivo de preocupação. O Tricolor marcou apenas dez gols em oito rodadas no estadual e tem o quinto melhor ataque da competição. Metade dos gols foram marcados pelo argentino, enquanto outros dois foram contra.

Por outro lado, a defesa tem agradado. Embora ainda precise corrigir os espaços em contra-ataque, que resultaram nas derrotas diante de Botafogo e Volta Redonda, o Fluminense tem a segunda melhor defesa do Carioca com três gols sofridos - um a mais do que Botafogo e Flamengo, empatados com dois. O goleiro Fábio tem sido o destaque do setor.

Em relação ao time que terminou a última temporada, o técnico Fernando Diniz realizou poucas alterações. Na lateral esquerda, o treinador já utilizou Jorge e improvisou Calegari e Guga. Mas a maior mudança foi na frente, com a entrada do atacante Keno no lugar do volante Yago Felipe, gerando uma alteração no esquema tático da equipe.

Após a vitória sobre o Vasco, o Fluminense ficará 13 dias sem jogar. O elenco ganhou dois dias de folga e se reapresenta na tarde desta quarta-feira (15), no CT Carlos Castilho. O Time de Guerreiros, que assumiu a segunda colocação com 16 pontos, volta a campo no próximo dia 25, às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada do Carioca.