Alexsander subiu para o profissional no ano passadoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/02/2023 08:00

Rio - A briga por uma vaga no time titular do Fluminense ganhará um novo concorrente nos próximos dias. Após conquistar o Sul-Americano com a seleção brasileira sub-20, o volante Alexsander se reapresenta na próxima quinta-feira (16), no CT Carlos Castilho, um dia após o restante do elenco que recebeu dois dias de folga após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no domingo (12), pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Com Alexsander em campo, a seleção brasileira venceu o Uruguai por 2 a 0, no domingo, e conquistou o título do Sul-Americano, além de garantir a vaga na Copa do Mundo da categoria. O Moleque de Xerém se destacou na equipe ao lado de nomes como Andrey Santos e Vitor Roque. O jogador estava nos planos do técnico Fernando Diniz, mas a convocação adiou novas oportunidades pelo Fluminense.

No final da última temporada, Alexsander chegou a ser improvisado por Fernando Diniz na lateral esquerda. O desempenho do jovem agradou e o treinador chegou a cogitar não pedir a contratação de mais nenhum jogador, mas o clube contratou o lateral Jorge, do Palmeiras, por empréstimo. O reforço, no entanto, ainda não se firmou na equipe e foi preterido por Calegari e Guga, improvisados.

Calegari, que terminou o ano passado como titular, iniciou a temporada como dono da posição. O jogador estava bem, mas o pênalti perdido contra o Botafogo custou a posição. Nas vitórias sobre Audax e Vasco, Fernando Diniz optou por Jorge e Guga, respectivamente. Jorge tem sofrido com a forma física, enquanto Guga atua improvisado - e mesmo assim agradou na vitória sobre o Vasco.

Além de opção para a lateral, Alexsander também é opção para o meio-campo. O jovem, que é volante de origem, tem demonstrado ser polivalente. Durante o Sul-Americano, jogou mais avançado. Desta forma, ele pode ser um concorrente para Martinelli ou acirrar a disputa mais na frente com Yago Felipe, Giovanni e Lima, os reservas mais utilizados por Diniz.

Cria da Xerém, Alexsander subiu para o profissional no ano passado e atuou em três partidas do Brasileirão. O jovem, que integrou a "Geração dos Sonhos" e atuou ao lado de nomes como Kayky e Matheus Martins no sub-17, tem contrato até 31 de março de 2026. Na base, ele foi campeão brasileiro sub-17 em 2020 e campeão carioca sub-20 em 2021.

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Carioca. Atual campeão estadual, o Time de Guerreiros volta a campo no próximo dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada da competição. Com isso, o técnico Fernando Diniz terá 11 dias de preparação.