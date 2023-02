Germán Cano revelou os motivos pelos quais escolheu continuar no Rio de Janeiro atuando pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 14/02/2023 10:51

Rio - Após uma grande temporada pelo Fluminense em 2022, Germán Cano renovou seu contrato até dezembro de 2025. O argentino, de 35 anos, se sente grato pela valorização que vive no Brasil. No entanto, outros motivos pesaram na decisão de continuar no Brasil e não retornar para a Argentina. O artilheiro revelou que se sente em casa no Rio de Janeiro.

"Não foi a parte econômica. É mais um tema familiar. Há muito tempo deixei a Argentina e praticamente me formei fora do país. Morei muito tempo no exterior e, por uma questão familiar, decidimos não voltar, principalmente por como é o país, mas além da economia. Hoje minha vida está no Rio de Janeiro, no Fluminense, tenho mais três anos de contrato. Tenho 35 e ter mais três anos num clube que me valorizou muito é muito importante", disse ao "Diário Olé", da Argentina.

Germán Cano chegou ao Fluminense no ano passado após duas temporadas no Vasco, e já marcou a história do Tricolor. Autor de 44 gols em 2022, ele se tornou o maior goleador do clube em uma única temporada no século XXI. Ele também foi o artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Após o sucesso em campo e a identificação com Fluminense, o argentino renovou seu vínculo, que ia até o fim de 2023, para dezembro de 2025. Na atual temporada 2023, Cano já marcou cinco gols em seis jogos disputados pelo Campeonato Carioca, sendo três contra o Audax e dois sobre o Vasco.