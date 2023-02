Guga foi escalado na lateral esquerda - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 13/02/2023 13:36

Rio - Uma das surpresas na escalação do Fluminense no clássico contra o Vasco, no último domingo (14), Guga minimizou o fato de ter sido improvisado na lateral esquerda. Após a partida, ele revelou que conversou com o técnico Fernando Diniz antes de ser testado na nova posição.

"Tenho treinado muito. Diniz conversou comigo, perguntou se teria problema. Falei que não. Temos de buscar nosso espaço. Quero sempre jogar, com todo respeito a todo mundo. Falei que ele poderia contar comigo. Nessas semanas tenho treinado fortemente tentando melhorar sempre. Acho que fiz um grande jogo, grande partida. Tenho a evoluir, acrescentar e aprender com o Diniz. Temos total confiança. Onde precisar, vou dar meu melhor para ajudar o Fluminense", afirmou.

Com a vitória no clássico, o Fluminense assumiu a vice-liderança, com 16 pontos. O Tricolor só volta a campo após o carnaval, no dia 25, contra a Portuguesa, no Maracanã.