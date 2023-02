Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 13/02/2023 10:30

Rio - O belíssimo gol de Germán Cano, atacante do Fluminense, que fechou a vitória sobre o Vasco no clássico do último domingo ganhou destaque no jornal argentino "Olé". Principal diário esportivo do país chamou o lance de obra de arte. O centroavante deu números finais ao confronto após acertar um chute do meio de campo encobrindo o goleiro Léo Jardim.

"Essa obra de arte que enlouqueceu os torcedores já no tempo de desconto da partida. Pouco antes, aos 20 minutos do segundo tempo, o ex-atacante do Lanús também havia feito 1 a 0 para o Flu contra sua ex-equipe", divulgou o jornal.

O bom momento de Cano no Fluminense, que no total já marcou 49 gols em 77 jogos também foi destacado pelo "Olé". Nascido na Argentina, o atacante jamais viveu um período de grande repercussão no futebol do país.