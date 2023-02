Mané Garrincha receberá oito jogos da competição sul-americana - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/02/2023 16:25

Rio - A partida entre Fluminense e Bangu, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, será disputada em Brasília no dia 5 de março. A informação foi confirmada na tabela detalhada das próximas duas rodadas do estadual, divulgada pela Ferj. Vale lembrar que o Alvirrubro é o mandante da partida.

Antes do duelo contra o Bangu, o Fluminense terá mais um compromisso. O Tricolor entrará em campo no dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã.

Agora, resta apenas a definição da data e horário da última partida do Fluminense na Taça Guanabara. O Tricolor fará um clássico contra o Flamengo na rodada final.