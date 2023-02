Manoel passará por cirurgia e desfalcará a equipe de Fernando Diniz - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/02/2023 19:27

Rio - O Fluminense terá um importante desfalque para os próximos jogos. Após a realização de exames, o departamento médico do clube confirmou uma lesão no menisco do joelho direito do zagueiro Manoel, que terá que passar por cirurgia. A informação é do portal "GE".

Manoel fará uma artroscopia no local e deve ficar cerca de um mês fora da equipe. A expectativa da comissão técnica e do departamento médico é de que o defensor esteja à disposição do técnico Fernando Diniz para os jogos da fase final do Campeonato Carioca (as semifinais serão entre 12 e 26 de março, e as finais nos dias 2 e 9 de abril) e da fase de grupos da Copa Libertadores da América (que começa no dia 5 de abril).

Com isso, Fernando Diniz terá apenas Nino, David Braz e Vitor Mendes como opções da posição. O treinador ainda não definiu quem será o substituto de Manoel no clássico com o Vasco. A tendência é de que a decisão final saia no treino deste sábado (11).

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.