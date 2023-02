Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/02/2023 14:48

Rio - O atacante Germán Cano passou em branco nos quatro primeiros jogos da temporada, mas desencantou em grande estilo na vitória sobre o Audax, no último domingo, marcando os três gols da partida. Em entrevista à FluTV, o argentino garantiu ter mantido a tranquilidade no período em que estava em jejum de gols.

"Sou um cara muito tranquilo, sei o que posso fazer dentro do campo e sabia que a qualquer momento o gol chegaria. Sempre quero fazer gols, mas o importante é entregar tudo dentro de campo pelo time", destacou.

Com os gols marcados em cima do clube de Angra dos Reis, Germán Cano entrou na briga pela artilharia do Campeonato Carioca. O argentino está na terceira colocação, empatado com o atacante Gabigol, do Flamengo, ambos com três gols marcados. Lelê, do Volta Redonda, estufou a rede em sete oportunidades, e é o artilheiro da competição no momento.

Germán Cano foi o artilheiro do Brasil no ano passado, com 44 gols. Agora, o argentino, assim como o restante do elenco do Fluminense, se prepara para o duelo com o Vasco da Gama, neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.