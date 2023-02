Cristiano foi contratado por R$ 9 milhões - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/02/2023 09:31

Rio - Colocado na lista de transferências do Fluminense para 2023, o lateral-esquerdo Cristiano foi reintegrado aos treinos do clube carioca nos últimos dias. Apesar disso, o jogador, de 29 anos, dificilmente deverá receber oportunidades com Fernando Diniz. As informações são do portal "globoesporte.com".

Recentemente, Cristiano recebeu duas propostas, a primeira para o futebol árabe. O acordo estava encaminhado, porém, acabou não saindo. Posteriormente, o lateral recusou uma proposta do Talleres, da Argentina. A tendência é que o lateral receba novas ofertas e deixe o Fluminense.

Contratado pelo Fluminense em 2022, junto ao Sheriff, da Moldávia, por cerca de R$ 9 milhões, Cristiano jamais se firmou no clube carioca. Sem Cristiano, a lateral esquerda do clube carioca continua sendo uma posição extremamente complicada. Atualmente, Diniz conta com Jorge e Calegari, porém, nenhum dos dois se tornou titular absoluto.