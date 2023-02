Mário Bittencourt prometeu quitar dívidas antes da Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Mário Bittencourt prometeu quitar dívidas antes da LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/02/2023 15:19

Rio - O Fluminense pretende diminuir algumas de suas dívidas com jogadores e funcionários antes do início da Copa Libertadores da América. Segundo o portal "NetFlu", a diretoria tricolor planeja, ao menos, quitar um mês dos direitos de imagem atrasados de seus jogadores.

Para isto, Mario Bittencourt espera receber o pagamento de parcelas de vendas recentes. Além disso, o clube receberá um valor oriundo do mecanismo de solidariedade da Fifa, por conta do volante Gerson, que é cria da base do Fluminense e retornou ao Flamengo no começo deste ano.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado no dia 21 de março, na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai. A tendência é de que o Fluminense faça parte dos clubes do Pote 2 do sorteio. A fase de grupos da competição continental está marcada para começar em abril.