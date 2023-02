Fluminense enfrentará o Bangu em Brasília - Marcelo Goncalves/fluminense

Publicado 08/02/2023 20:00

Rio - O duelo entre Bangu e Fluminense, no dia 5 de março, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, acontecerá fora do Rio de Janeiro. O confronto, que a princípio ocorreria no Estádio Moça Bonita, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Ainda segundo o comunicador, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) formalizará, em breve, a mudança da partida para a Capital Federal. Tanto Bangu quanto Fluminense sinalizaram à entidade o desejo da alteração no local do duelo.

Este, no entanto, não será o único jogo do Campeonato Carioca disputado no Mané Garrincha. Isto porque, o Botafogo estuda levar o clássico com o Flamengo, pela nona rodada da competição, para o Distrito Federal. Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos está passando por reformas para a instalação do gramado sintético.

O Fluminense, no entanto, terá outros compromissos antes de enfrentar o Bangu. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (12), para o duelo com o Vasco da Gama, às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.