John Kennedy marcou cinco gols em seis partidas pela FerroviáriaFoto: Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 08/02/2023 13:00

Emprestado pelo Fluminense para a Ferroviária, o atacante John Kennedy se tornou artilheiro isolado do Campeonato Paulista. O jovem, de 20 anos, marcou um gol na derrota para o Mirassol e, em seis partidas disputadas, somou cinco gols, um a mais que Roger Guedes, do Corinthians.

John Kennedy é titular absoluto na Ferroviária desde o início do Campeonato Paulista. Na estreia do Estadual, o atacante marcou três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa. Depois, mesmo com o rendimento do time caindo, ele continuou balançando as redes. Contra o Santos, ele fez o gol de empate em 1 a 1, e na derrota para o Mirassol por 4 a 1, ele também deixou o dele.

O bom momento de John Kennedy no Paulistão pode estar animando o Fluminense, que conta com o jovem para o Campeonato Brasileiro de 2023 . O contrato de empréstimo do atacante na Ferroviária termina no dia 30 de março. Com isso, ele voltará às Laranjeiras antes da estreia do Tricolor na fase de grupos da Libertadores, que vai iniciar na primeira semana de abril.

Considerado uma grande promessa, John Kennedy, de 20 anos, foi emprestado ao clube paulista para disputar o Estadual e ganhar rodagem, após ter vivido um 2022 com problemas de disciplina no Fluminense. Pelo Tricolor, ele atuou em 39 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.