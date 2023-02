Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/02/2023 14:13

Rio - Autor de três gols contra o Audax, Germán Cano desencantou em 2023. Com isso, o argentino chegou a marca de 47 bolas nas redes com a camisa do Fluminense e encostou nos números de um dos maiores jogadores da história, Romário, vestindo o uniforme tricolor.

O Baixinho defendeu o Fluminense de 2002 a 2004, entrou em campo em 77 jogos, marcando 48 gols. Até o momento, Cano atuou em 75 jogos, deixando sua marca em 47 oportunidades. A média dos dois é bastante parecida. O tetracampeão teve 0,623, enquanto o atual camisa 14 tem 0,626.



Com passagens pelos rivais Flamengo e Vasco, Romário deixou o Fluminense sem conseguir vencer nenhum título de expressão. Já Germán Cano foi decisivo ao marcar três vezes nos dois jogos da final do Carioca de 2022, sobre o Flamengo, encerrando um jejum de 10 anos sem títulos do Tricolor na competição.