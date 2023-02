Cano marcou pela primeira vez na temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2023 19:54

Rio - O Fluminense reencontrou o caminho das vitórias na temporada. Com três gols de Germán Cano, que desencantou no ano, o Time de Guerreiros venceu o Audax por 3 a 0, neste domingo (5), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Com a vitória, o Tricolor encerrou a sequência de três partidas sem vitória, sendo duas derrotas consecutivas.

Após voltar a vencer, o Fluminense chegou aos 13 pontos e se manteve em quarto lugar, diminuindo para um ponto a diferença para o líder Flamengo. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (12), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O rival é o sexto, com oito pontos.

O JOGO

Sem vencer há três partidas, o Fluminense entrou em campo pressionado para dar uma resposta para a torcida no Maracanã. O Time de Guerreiros tomou a iniciativa, controlou as ações e precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. Germán Cano foi lançado no ataque, arriscou de fora da área e marcou um belo gol para encerrar o jejum na temporada.

Em vantagem no placar e com o controle da posse de bola, o Fluminense não foi ameaçado em nenhum momento pelo Audax. Com paciência, o time tricolor trocava passes para abrir espaços e, aos poucos, ia criando oportunidades. Pela direita, o Flu quase ampliou com Keno, de letra, mas a trave impediu. Porém, aos 38, Samuel Xavier chutou cruzado, o goleiro deu rebote e Cano fez o segundo.

Na etapa final, o Fluminense diminuiu a intensidade e administrou o resultado. Enquanto o Audax não demonstrava qualquer reação ou ameaça, o Tricolor trocava passes com cautela e esperava uma chance para aumentar a vantagem. No apagar das luzes, Cano, aos 45, fez o terceiro dele e fechou o placar no Maracanã.