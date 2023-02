Samuel Xavier é o lateral-direito titular do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/02/2023 14:35

Em má fase no Campeonato Carioca, o Fluminense vai até o Maracanã neste domingo (05) encarar o Audax, em jogo válido pela sétima rodada do estadual. Em preparação para esse jogo, o lateral-direito Samuel Xavier valorizou o Maracanã como fator para buscar o triunfo. Além disso, o jogador, que completou 100 partidas com a camisa tricolor no duelo contra o Volta Redonda, falou que a equipe voltará a ganhar.

"Jogar no maracanã é muito bom, é nossa casa, onde estamos acostumados a jogar. É ruim vir de um resultado negativo, mas é um início de temporada e a gente vem trabalhando forte. Vamos recuperar o mais rapidamente possível e nesse jogo vamos dar o nosso máximo para, se deus quiser, sair com os três pontos", disse Samuel.

O Fluminense vem de três jogos sem saber o que é vencer, após empatar contra o Boavista e perder para Botafogo e Volta Redonda. O Tricolor está na quarta colocação do Campeonato Carioca, quatro pontos atrás do líder, Flamengo, e apenas um ponto na frente do quinto colocado e primeira equipe fora da zona de classificação para as semifinais, Bangu.