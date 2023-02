Samuel Xavier em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/02/2023 12:48

Sem vencer há 3 jogos no Campeonato Carioca, o Fluminense vive uma má fase que não era experimentada faz muito tempo. O empate contra o Boavista e as derrotas para o Botafogo e Volta Redonda deixaram o clima tenso dentro do clube e traz de volta à torcida tricolor um sentimento que não era vivido há meses: a insegurança. Sabendo disso, o lateral-direito Samuel Xavier, que completou 100 jogos disputados pela equipe na última quinta-feira, propõe soluções para superar esse período de crise iminente.

"Insistir no jogo. Até conseguimos ter chances, como com o Manoel, que acertou a trave. Eu tive uma chance com um chute de esquerda de longe que o goleiro defendeu e outra com o Manoel dentro da área. Mas se a gente tivesse feito o gol no início seria um placar e um jogo totalmente diferente. Porque o adversário sairia mais e não ficaria tanto atrás. Acho que temos também que acreditar mais nas jogadas para conseguir fazer os gols.", afirmou Samuel.

Além disso, outra preocupação da torcida tricolor é se o estilo de jogo de Fernando Diniz está ficando previsível, e se os adversários estão desenvolvendo meios mais eficientes para anulá-lo. Segundo o lateral-direito, o problema não é esse, já que o modelo do treinador permite variações.

"Treinamos de uma forma e os adversários não sabem, mas todos veem os vídeos dos jogos antes das partidas e o estilo de jogo. Mas acho que não é isso. Temos uma forma de jogar, com várias saídas para isso. O negócio é que nos últimos dois jogos nós não conseguimos fazer os gols. Tivemos as oportunidades e se a bola tivesse entrado a gente teria um resultado melhor", disse o jogador.

"Nosso estilo de jogo, de toque de bola, os adversários começam a trabalhar com muito lançamento e parece que o meio fica vulnerável, mas é só nosso estilo. Diniz tá vendo tudo isso e vai trabalhar esses pontos que estamos pecando para a gente não voltar a fazer", acrescentou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (05), quando volta ao Maracanã, às 18 horas, para enfrentar o Audax. O Tricolor está na quarta colocação do Campeonato Carioca, quatro pontos atrás do líder, Flamengo, e apenas um ponto na frente do quinto colocado e primeira equipe fora da zona de classificação para as semifinais, Bangu.