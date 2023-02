Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 03/02/2023 11:32

Rio - Sem vencer há três jogos e com duas derrotas seguidas, o começo de ano do Fluminense não vai nada bem. E com essa situação complicada, os principais jogadores acabam sendo mais cobrados. Um deles é Germán Cano. Artilheiro do Brasil em 2022, com 44 gols, o argentino ainda não desencantou na temporada e já vive seu pior início de ano atuando no país.

No total, Cano entrou em campo em quatro jogos e não balançou as redes. Na primeira rodada até foi o último jogador do Fluminense a tocar na bola, no primeiro gol contra o Resende, porém, a arbitragem acabou dando gol contra de Joanderson. O argentino voltou a passar em branco contra Madureira, Botafogo e Volta Redonda.

Pelo Vasco, Cano fez seu primeiro gol em 2020 na sua segunda partida na temporada, no ano seguinte, o argentino marcou na terceira. Já pelo Fluminense, o goleador precisou de três jogos para colocar a sua primeira bola nas redes na temporada.

Além das derrotas e da seca de Cano, o Tricolor vem tendo dificuldades de marcar. No total, nas partidas com titulares e reservas, a equipe carioca fez apenas cinco gols em seis jogos. Dois dele foram gols contra, Lima, Arias e Alan, de pênalti, foram os únicos jogadores que balançaram as redes pelo Fluminense. O colombiano foi único titular a desencantar no ano.