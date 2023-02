Eduardo Barros substituiu Fernando Diniz, que estava suspenso, contra o Volta Redonda - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/02/2023

Rio - O Fluminense vive uma turbulência no início da temporada. Com a derrota por 1 a 0 diante do Volta Redonda, nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do Carioca, o Time de Guerreiros chegou a três jogos sem vitórias no ano. Após o jogo, o auxiliar técnico Eduardo Barros, que substituiu o suspenso Fernando Diniz, ressaltou que é preciso fazer 'muitos ajustes finos' para a equipe melhorar.

"São muitos ajustes finos que precisam ser feitos. Eles vão vir com o tempo. Nunca é fácil furar bloco baixo. O Volta Redonda é um time bem treinado, os jogadores se dedicam muito. No primeiro tempo, entramos na linha de defesa e tivemos algumas chances. Faltou o gol. Não faltou produtividade. Se a gente tivesse em um momento emocional melhor, teríamos feito o gol", analisou o auxiliar.

O Fluminense chegou a três jogos sem vitória pela primeira vez na temporada. Além das derrotas para o Volta Redonda e Botafogo, o Tricolor empatou com o Boavista. O auxiliar de Fernando Diniz lamentou que, nos três jogos, a equipe teve a chance de sair na frente do placar e, em seguida, foi punida sofrendo um gol em desatenção.

"Os três gols têm naturezas diferentes (...) Não consigo amarrar esses lances com a questão emocional. A gente tem de saber separar cada acontecimento e fazer os ajustes necessários", avaliou o auxiliar.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quarto lugar e segue com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo domingo (5), contra o Audax, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Carioca. O Tricolor terá o desfalque do volante André, que foi expulso contra o Volta Redonda.