Manoel afirma que Fluminense está trabalhando para se reerguer no CariocaFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/02/2023 16:02

Rio - Há duas partidas sem vencer, o Fluminense buscará uma vitória sobre o Volta Redonda, nesta quinta-feira, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira. O desejo do Tricolor é retornar a vice-liderança do Campeonato Carioca e, para isso, o zagueiro Manoel acredita que o melhor caminho é a dedicação e imposição do estilo de jogo do time.

"Independentemente do Volta Redonda, que é uma equipe que está bem e está fazendo um belo campeonato, a gente tem que procurar fazer o nosso jogo, entrar da forma que a gente treina. Temos que jogar e marcar forte. A gente tem que se preocupar com a nossa postura, e vamos para esse jogo com a intenção de jogar e marcar firme quando preciso. Nós temos qualidade para isso e estamos trabalhando muito forte em busca dos nossos objetivos", disse ao site oficial do Fluminense.

Em início de temporada, Manoel tem a expectativa de que a equipe fique mais entrosada e eleve o nível de desempenho a cada jogo. Para ele, o desafio do Fluminense está sendo cumprido aos poucos.

"A expectativa para o jogo é muito boa. O time vem treinando bem. Tivemos uma derrota no jogo passado, mas sabemos o jogo que fizemos. Acabamos errando em detalhes e sabemos da qualidade que nós temos. É seguir colocando em prática nos jogos o que a gente vem treinando no dia a dia. O importante é a gente cada vez mais se conhecer, os jogadores que estão chegando, para conseguir fazer bons jogos. A gente sabe que lá na frente vai precisar de todo mundo e cada um aqui é importante", concluiu.