Thiago Silva é ídolo da torcida do Fluminense - Divulgação

Publicado 01/02/2023 17:46

Rio - Perto de renovar com o Chelsea , Thiago Silva frustrou os torcedores do Fluminense, que sonhavam com um retorno do ídolo ainda neste ano. No entanto, de acordo com o "Netflu", o zagueiro prometeu a amigos e funcionários do Tricolor que voltará ao clube em 2024.