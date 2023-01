Freitas assina vínculo em definitivo com o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/01/2023 15:28

Um dos destaques do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante Freitas foi comprado em definitivo pelo Tricolor. O jogador de 19, que estava emprestado pelo Atlético Cearense, assinou o vínculo até o final de 2026.

Freitas chegou ao Fluminense em 2021, para compor a categoria do Sub-20. Entretanto, passou a maior parte da temporada no banco de reservas, entrando ocasionalmente na segunda etapa.

Em 2022, após a subida de Wallace para a equipe profissional e com a lesão de Nathan Lourenço, ganhou mais espaço no time titular e foi um dos destaques do time. Em 16 partidas na temporada, ele marcou dois gols e foi um dos principais nomes na campanha do bicampeonato consecutivo do Campeonato Carioca da categoria.

Já nesse ano, Freitas foi peça titular na campanha decepcionante do Fluminense na Copinha. Porém, ele foi um dos jogadores que tiveram um bom desempenho na competição, apesar do resultado. Inclusive, o volante marcou um belo gol na competição, no duelo contra o Goiás, adversário esse que resultou o tricolor.

Após sua boa Copa São Paulo, Freitas foi chamado por Fernando Diniz para compor o elenco profissional, e entrou em um jogo do Carioca, contra o Madureira. Porém, jogou apenas 6 minutos, não tendo muitas oportunidades para mostrar o seu futebol.