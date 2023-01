Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Fernando Diniz no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 30/01/2023 09:00 | Atualizado 30/01/2023 09:28

Rio - A derrota para o Botafogo no último domingo mais do que encerrar a invencibilidade do Fluminense na temporada pode ser um divisor de águas em relação a escalação do clube carioca. Mesmo com os reforços que foram contratados para este ano, Diniz tem optado por manter a escalação do Tricolor com os jogadores que atuaram no ano passado. Porém, mudanças podem acontecer em breve.

A mais provável é em relação a Yago Felipe. O volante oscilou bastante em 2022, mas acabou fechando a temporada como titular. Porém, não vem bem nos primeiros jogos deste ano. Keno, que voltou a entrar bem, sofrendo inclusive um pênalti no clássico pode conquistar a posição. Lima e Giovanni são outras alternativos.

Já Calegari, que vem atuando como lateral-esquerdo, vinha sendo elogiado pelo seu bom começo de ano. Porém, a penalidade perdida no clássico pode fazer com que a posição, bastante problemática para o Fluminense em 2022 sofra novas alterações. Jorge, especialista na função foi contratado, e Alexsander, que está disputando o Sul-Americano Sub-20 são opções para o setor.