Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 30/01/2023 16:43

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, na tarde desta segunda-feira, a súmula do clássico que terminou com a vitória de 1 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense, no último domingo, no Maracanã. Nela, o árbitro Bruno Mota Correia justificou os três cartões vermelhos que aplicou para o lado tricolor: Fernando Diniz, David Braz e Marcelo Seixas.

No caso do treinador do Fluminense, o vermelho veio por conta das reclamações. O documento diz que Diniz foi expulso "por sair de sua área técnica e persistir nas reclamações contra as decisões da arbitragem".

Já David Braz foi punido por "invadir o campo de jogo e protestar contra as decisões da arbitragem com gestos e palavras e não pude identificar. (...) Ao encerramento da partida o referido atleta retornou a protestar contra as decisões da arbitragem". O zagueiro estava no banco de reservas e nem chegou a entrar em campo.

Por fim, o preparador físico Marcelo Seixas levou o vermelho por "invadir o campo de jogo proferindo em tom irônico e debochado em direção à equipe de arbitragem as seguintes palavras: 'Não apitou nada, tem que voltar para o sub-20 que é o seu lugar'".

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h10, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Com a derrota no clássico, o Fluminense permaneceu na segunda colocação, com 10 pontos, um a menos do que o líder Flamengo.