Torcida do Fluminense será maioria no duelo com o BotafogoMARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC

Publicado 29/01/2023 14:59

Rio - A torcida do Fluminense será maioria no clássico contra o Botafogo, neste domingo (29), às 18h, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A grande procura dos torcedores do Tricolor pelos ingressos fez com que o clube aumentasse a carga dsponível. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

Ainda segundo o comunicador, a carga inicial para o clássico era de 30 mil bilhetes. Porém, com a grande demanda, o Tricolor disponibilizou 10 mil ingressos extras para o clássico. Até o momento, pouco mais de 17 mil bilhetes já foram vendidos.

Os ingressos para o confronto ainda podem ser adquiridos através do site oficial de vendas dos dois clubes, além das bilheterias do Maracanã, que ficarão abertas até o fim do primeiro tempo da partida.