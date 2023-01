Observadores do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/FFC

Publicado 27/01/2023 20:20

A equipe de scout do Fluminense fez um extenso trabalho durante esta edição da Copinha. No total, 15 observadores do clube acompanharam presencialmente todos os 128 times que disputaram a competição. Dessa forma, foi possível ver de perto as partidas e elaborar um relatório de mais de dois mil atletas. Os nomes que mais se destacaram foram avaliados pela diretoria, coordenação técnica e comissão técnica da categoria.

"Trabalhamos em Xerém de uma forma multidisciplinar. Todos estão envolvidos no processo de captação dos atletas. O nosso observador assite os jogos, observa os atletas, faz um relatório completo sobre os que mais se destacam, que se encaixam no perfil da nossa base, e envia para ser avaliado pelos outros setores do clube. Apenas depois desta avaliação que o jogador vem ou não para o Fluminense", explicou o coordenador de captação da base, Carlos Cintra Júnior, ao site oficial do clube.

Atualmente, a base do Flu conta com 17 avaliadores regionalizados, que foram contratados pelo clube para analisar jogadores por todo o Brasil e pelos principais centros da América Latina. Cabe destacar, contudo, que a indicação dos observadores não é a única forma de seleção de atletas para as divisões de base do Tricolor.

Uma delas, por exemplo, é pela realização de amistosos e participação em torneios com equipes de diferentes localidades, nos quais os técnicos do Fluminense indicam os atletas que mais interessam. Além disso, também é possível chegar ao clubes por meio do futsal, do Projeto Guerreirinhos e das escolinhas oficiais do Tricolor.

"A captação de atletas de Xerém sempre foi uma referência, e percebemos que deveríamos investir ainda mais neste setor nos últimos anos, para que a nossa base pudesse buscar ainda mais jovens valores de qualidade para o futuro do Fluminense. Estamos presentes hoje em todas as grandes competições de base da América do Sul e acompanhamos os jogadores pelas competições, oficiais ou não, por todo o Brasil. Tenho certeza de que isso vai nos render ainda mais bons frutos no curto, no médio e no longo prazo", disse o diretor executivo da base, Antônio Garcia, ao site oficial do Flu.