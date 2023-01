Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

27/01/2023

Rio - Após mais uma atuação ruim, o time reserva do Fluminense foi bastante vaiado no Maracanã. Contra o Boavista, o Tricolor vencia por 1 a 0, mas no fim cedeu o empate. Em entrevista coletiva, Fernando Diniz saiu em defesa de alguns jogadores que foram criticados pelos torcedores.

"O Marrony é um ótimo jogador, embora não esteja na sua melhor forma. O Felipe Melo é extremamente importante para o time, hoje cometeu erros, mas participou efetivamente, teve uma melhora na condição física e tem nos ajudado muito. E sobre o Michel Araújo: o torcedor tem todo direito de vaiar ou não, mas quando eu cheguei ele era pedido pela torcida", disse.

O treinador fez questão de dizer que o Fluminense teve amplo domínio da partida, mas admitiu que o torcedor que compareceu ao Maracanã tem direito de ficar irritado com o resultado.

"Não é questão de mudar nada, muda coisas sim. Quando você faz tudo que você pode, um adversário faz algo extra série e você sofre, aí teria um outro sabor, mas hoje foi amargo. Nossa função é fazer o melhor que a gente pode e alegrar a torcida. O torcedor tem que ficar aborrecido mesmo, porque foi uma desatenção muito grande. Mas o que muda em relação ao time? Isso não muda nada. Seria muito cruel e injusto achar que uma bola no final do jogo muda tudo que você pensa. Mas, a gente acaba aprendendo nos erros", afirmou.