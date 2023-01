André saiu em defesa do companheiro Felipe Melo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 27/01/2023 17:21

Rio - Cria da base de Xerém, o volante André é um dos principais nomes do meio-campo tricolor. Após o empate em 1 a 1 com o Boavista, na última quinta-feira (26), o jovem saiu em defesa de Felipe Melo, seu reserva na posição.

"Felipe Melo é um jogador de muita qualidade. Eu particularmente não sei porque a torcida estava pegando um pouco no pé dele. É um jogador que treina bastante, se dedica bastante dá a vida no dia a dia, jogador muito de grupo. Não sei porque a torcida pega tanto no pé dele, mas creio que vai nos ajudar muito nessa temporada também", disse, antes de completar:

"Além de um excelente jogador é um ótimo ser humano. Desde quando chegou aqui tem me ajudado a crescer bastante. Eu realmente não entendo (as vaias)", finalizou.

Aos 39 anos, Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano. O volante participou de três dos quatro jogos do Tricolor nesta temporada.