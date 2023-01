Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fernando Diniz é o técnico do FluminenseETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/01/2023 10:48

Rio - O clima esquentou no vestiário do Fluminense após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo, neste último domingo (29), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Segundo o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o técnico Fernando Diniz subiu o tom nas cobranças no vestiário e deu um esporro acima do costume.

O treinador ficou aborrecido com Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias, que são os cobradores de pênalti; com Nino, o capitão do time; e com Calegari, que assumiu a responsabilidade de bater a penalidade e perdeu. Diniz reclamou que gritou à beira do gramado para outro jogador cobrar, mas que ninguém tomou atitude de pegar a bola.

Fernando Diniz também cobrou iniciativa do capitão Nino. O treinador acredita que o zagueiro, como líder do time, deveria intervir na situação. Porém, o que se viu em campo foi que nenhum jogador teve coragem de tirar a bola das mãos de Calegari, mesmo com certa preocupação. O lateral nunca tinha cobrado um pênalti na carreira.

Com a derrota diante do Botafogo, o Fluminense perdeu mais uma chance de assumir a liderança do Carioca e se manteve em segundo lugar, com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 21h10 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do campeonato.