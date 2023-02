Thiago Silva comemora vitória do Chelsea - AFP

Publicado 01/02/2023 16:59

Próximo do fim de seu contrato, Thiago Silva confirmou estar conversando com o Chelsea em busca de uma renovação nas próximas semanas. Em entrevista à "ESPN", o defensor da Seleção Brasileira revelou que planeja seguir vestindo a camisa do clube da Premier League.

"Estamos negociando, provavelmente acontecerá nos próximos dias. Meu plano é continuar no Chelsea e o Chelsea quer seguir comigo. O Chelsea precisa de mim na reconstrução do clube", disse o jogador.

Aos 38 anos, Thiago Silva vem tendo um papel chave na equipe dirigida por Graham Potter nesta temporada. No elenco, os Blues ainda contam com Koulibaly, Badiashile e Fofana, que está lesionado há meses e não está à disposição da equipe.



Na atual temporada, o brasileiro participou de 23 partidas entre Premier League e Champions League. Embora não tenha marcado nenhum gol, o veterano já contribuiu com duas assistências em 2022/2023.