Caio Paulista na sua apresentação pelo São Paulo - Rubens Chiri / São Paulo

Caio Paulista na sua apresentação pelo São PauloRubens Chiri / São Paulo

Publicado 01/02/2023 16:02

Nesta quarta-feira, O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (1), o atacante Caio Paulista no CT da Barra Funda. Emprestado pelo Fluminense, o jogador de 23 anos exaltou muito seu ex-treinador, Fernando Diniz, o responsável pela sua mudança de atacante para lateral-esquerdo.

“Diniz trabalha muito com a gente, faz o jogador evoluir, evoluí muito com ele. Eu era só velocista, me ensinou a pensar no jogo e ocupar outros lugares do campo. Evolui bastante, e espero evoluir mais com o Rogério e fazer uma temporada boa”, afirmou Caio Paulista.



Caio também comentou sobre como foi esse processo de mudança para lateral. Ele foi contratado pelo São Paulo justamente para ser uma opção na posição, sabendo que o clube procurava uma alternativa a Wellington.

“Eu lembro que estavam me utilizando de atacante e teve um dia que ele perguntou se eu estava confortável de jogar na lateral. Eu disse que sim, ele contou comigo, foi me explicando, meus companheiros ajudando. Foi uma mudança que não foi fácil, mas confortável”, comentou.

“Eu sou um jogador que tenho boa recomposição defensiva, mesmo quando era atacante. Quando fui para lateral esquerda, eu já fazia bem no corredor lateral. Eu jogava pela direita e jogar na esquerda é diferente. Evolui bastante na marcação e não importa se de lateral ou atacante”, acrescentou.

Caio Paulista chega emprestado pelo Fluminense até o fim de 2023. O São Paulo pagou R$ 500 mil pelo negócio, que também conta com uma opção de compra de 3,5 milhões de euros.