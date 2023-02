Lewis Hamilton - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis HamiltonANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 01/02/2023 15:16

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton está com o nome envolvido em polêmica nas redes sociais. Segundo a apuração do jornal britânico "The Guardian", uma das mansões do heptacampeão mundial foi incluída nos registros de uma empresa que está sediada em um paraíso fiscal.

A casa do piloto está localizada em Londres, em um terreno avaliado em 16,5 milhões de libras esterlinas, cerca de 103 milhões de reais, em 2017. A polêmica existe pelo fato do bem estar registrado no nome de uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe.

Paraísos fiscais isentam os proprietários de uma leva de impostos. Hamilton tem dois imóveis na região e ainda possui outros dois registrados da mesma forma no Reino Unido. O staff do piloto alega que as medidas foram tomadas para manter a privacidade do astro do automobilismo e afirmou que o atual cenário não dá nenhuma vantagem ao piloto no pagamento de impostos no Reino Unido.



"A titularidade das propriedades de Lewis Hamilton no Reino Unido por meio de empresas listadas com registro em propriedades estrangeiras não lhe dá nenhuma vantagem em impostos ou qualquer outro benefício financeiro. Lewis apoia o novo registro, como demonstrado pela inclusão de propriedades britânicas e empresas relacionadas, junto com sua propriedade efetiva no registro", disse o responsável.

O caso tomou grande repercussão após fala recente do piloto falando sobre a divisão de capital no mundo. Hamilton apontou que deveria haver um limite para a quantidade de dinheiro que uma pessoa possui.



"Você não deveria ter bilhões. Deveria haver um limite para quanto dinheiro alguém pode ter, porque deveria haver o suficiente para todos, então de alguma forma deveria haver uma lei que criasse mais igualdade e acesso a todos, embora eu não saiba como isso poderia ser feito", disse Hamilton.