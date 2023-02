Facundo Pellistri teve poucas chances de jogar no Manchester United até agora - OLI SCARFF / AFP

Publicado 01/02/2023 13:36

Com o fim da janela de transferências internacionais, o Manchester United definiu a permanência de Facundo Pellistri, que teve Botafogo e Flamengo como interessados na contratação.



O atacante uruguaio de 21 anos tem poucas chances na temporada, mas, após conversas com o técnico Erik ten Hag e a diretoria, optou pela permanência ao ouvir que passaria a ser mais aproveitado.



O empresário de Pellistri, Edgardo Lasalvia, chegou a confirmar conversas com o Flamengo, mas descartou um retorno ao futebol sul-americano neste momento. Entretanto, ele desejava a saída do jogado do Manchester United para um clube onde pudesse ter mais chances.

Tanto o Flamengo quanto o Botafogo queriam o empréstimo por um ano da promessa uruguaia.