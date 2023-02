Fluminense e Flamengo em último clássico disputado - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense e Flamengo em último clássico disputadoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/02/2023 12:44 | Atualizado 01/02/2023 12:48

Rio - A Opta Power Rankings divulgou a classificação de times mais fortes de cada país e do mundo. O Flamengo só fica atrás do Palmeiras no ranking nacional e ocupa a 66ª posição no mundial. Já o Fluminense está em 4ª colocação entre os brasileiros e em 85ª geral. O primeiro da lista global é o Bayern de Munique, da Alemanha.

A plataforma estabelece um sistema de classificação global de clubes de futebol que abrange quase 13,5 mil times espalhados em 413 ligas nacionais por 183 países. A partir de uma escala de zero a 100, o Flamengo ficou com 84,7 pontos, enquanto o Fluminense foi classificado com 83,5.

O Palmeiras alcançou a maior pontuação tanto no ranking nacional, quanto no global entre os brasileiros com 86,9 pontos. Outros clubes como Internacional e Atlético-MG também aparecem entre os 100 melhores clubes do mundo.

Veja a lista dos 10 melhores clubes brasileiros:

1 – Palmeiras (43º geral) : 86,9

2 – Flamengo (66º) : 84,7

3 – Internacional (74º) : 83,9

4 – Fluminense (85º) : 83,5

5 – Atlético-MG (93º) : 83,1

6 – Fortaleza (130º) : 81,4

7 – Corinthians (136º) : 81,1

8 – São Paulo (143º) : 80,8

9 – Athletico-PR (158º) : 80,2

10 – América-MG (162º) : 80,0

Confira os 10 primeiros do ranking mundial:



1 – Bayern de Munique (ALE) : 100

2 – Manchester City (ING) : 99,2

3 – Liverpool (ING) : 95,9

4 – Napoli (ITA) : 95,6

5 – Real Madrid (ESP): 95,3

6 – Barcelona (ESP) : 95,2

7 – Arsenal (ING) : 95,2

8 – PSG (FRA) : 94,5

9 – Red Bull Leipzig (ALE) : 93,2

10 – Internazionale (ITA) : 93,1