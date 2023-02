Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira discutiu com Vitor Pereira, comandante do Flamengo, em alguns momentos da Supercopa do Brasil - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 01/02/2023 12:21

A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sofra punição pela postura no jogo contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

A cena em que o treinador português entra na frente de Arrascaeta para impedi-lo de cobrar um lateral rapidamente foi citada como um dos exemplos de comportamentos "à beira do campo não condizentes com sua função de maneira recorrente".



"O treinador, demonstrando, inclusive, através do seu semblante, uma certa ira, e com o claro objetivo de impedir uma possível ação rápida na reposição da bola em jogo, acabou por dar origem a uma confusão absolutamente descabida entre atletas e membros das comissões técnicas das equipes", diz parte da nota



A Fenapaf, presidida pelo treinador Alfredo Sampaio, ainda diz que Abel Ferreira "de forma desequilibrada, extrapola os limites de respeito aos demais profissionais" de maneira recorrente durante os jogos.



O pedido de punição se baseia no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), cuja punição é de até seis jogos de suspensão.