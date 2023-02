Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 11:00

Rio - A lutadora e musa do Manchester City, Elle Brooke, atiçou seus fãs com postagem nas redes sociais. Ela publicou uma foto em que aparece em um chuveiro com um top preto e escreveu dizeres de duplo sentido: "Estou sempre molhada".

A atitude gerou reações imediatas. Alguns foram mais saidinhos e comentaram. "Você sabe que você deveria estar nua no chuveiro, certo?", Outro foi ainda mais ousado: "Será que está molhada mesmo?".

Outros fãs mais contidos se limitaram a elogiar a forma física da musa. "Você treina super forte", enquanto outras simplesmente disseram: "Linda Rainha!", "Estou apaixonado por você" e "Sempre que quiser me casar, me ligue".

Além de musa do Manchester City, Elle Brooke iniciou recentemente sua carreira como boxeadora. A beldade também tem uma conta no OnlyFans e compartilha conteúdo adulto com seus assinantes.