Gustavo Henrique - Divulgação Twitter Fenerbahçe

Gustavo HenriqueDivulgação Twitter Fenerbahçe

Publicado 31/01/2023 21:26 | Atualizado 31/01/2023 21:27

O zagueiro Gustavo Henrique, que está emprestado pelo Flamengo ao Fenerbahçe tem virado pauta nos últimos dias. No Brasil e na Turquia, alguns veículos noticiaram que a diretoria do clube turco está insatisfeita com o defensor e gostaria de devolvê-lo ao Rubro-Negro. Mas será que é verdade?

A reportagem foi ouvir fontes ligadas ao Flamengo, ao Fenerbahçe e aos representantes de Gustavo Henrique para entender a situação. No lado carioca, o entendimento é que as notícias não passam por "boato" e que dificilmente o jogador não será comprado pelo Fener. No time turco, o sentimento é que o defensor tem correspondido às expectativas e tem agradado à comissão técnica de Jorge Jesus.

Pessoas que agenciam a carreira de Gustavo Henrique também garantem que são "fake news" as notícias de Gustavo Henrique poderia retornar ao Flamengo e ser negociado com outra equipe. Inclusive, os números do jogador no time turco reforçam esse discurso. Até o momento foram 25 jogos, com 19 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Gustavo Henrique está emprestado ao Fenerbahçe até junho de 2023 e com obrigação de compra se não apresentar problemas físicos no joelho operado nos tempos de Flamengo. O jogador chegaria em definitivo ao time turco, mas, com receio, os turcos optaram por mudar o molde da transação por receio de o atleta apresentar problemas no local da cirurgia.

Pelo empréstimo de um ano, o Fenerbahçe pagou ao Flamengo, à vista, 1,4 milhão de euros (R$ 7,4 milhões na ocasião). Com a compra sendo feita em junho, o time turco paga ao Fla mais 1,4 milhão de euros (R$ 7,7 milhões na cotação atual.)