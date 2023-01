Bruno Henrique - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/01/2023 16:40

O Flamengo anunciou a renovação de Pedro até dezembro de 2027 e, em breve, terá que resolver a situação de um outro atacante do elenco: Bruno Henrique. O jogador, com contrato até dezembro deste ano, ainda não foi procurado pela diretoria para tratar da extensão do vínculo. O camisa 27, inclusive, já deixou claro que pretende aumentar o compromisso e ficar por mais tempo no Ninho do Urubu.

Um dos motivos que faz a diretoria ainda não se movimentar pela renovação de Bruno Henrique é o fato de o jogador estar em processo de recuperação de uma grave lesão no joelho (passou por cirurgia). No meio da incerteza sobre o futuro do atacante no clube, o atleta mostrou evolução no processo de reabilitação e retorno aos gramados.

Segundo uma fonte do clube, Bruno Henrique realizou, nos últimos dias, trabalhos curtos com bola, como condução. Apesar da evolução, o prazo de retorno continua o mesmo: de 10 a 12 meses, ou seja, meio de 2023.

Na última segunda-feira, Bruno Henrique completou quatro anos de Flamengo e com números impressionantes. Em 2019, o camisa 27 terminou o ano sendo o jogador com mais assistências na Libertadores e o quinto maior artilheiro do torneio internacional.

Na ocasião, ele foi eleito o craque da competição e levou para casa um anel cravejado com 128 diamantes. Ele também foi segundo colocado com maior marca de tentos no Brasileirão daquele ano, atrás apenas de Gabigol.

Bruno Henrique, hoje com 32 anos, também possui marcas importantes nos torneios nacionais. Foi o segundo que concedeu mais assistências no Brasileirão 2020. Em 2021, foi o sexto maior artilheiro do torneio nacional de pontos corridos, além do quarto jogador com mais gols na Libertadores da temporada. Ao lado de Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o camisa 27 do Flamengo formou o ‘quarteto mágico’, que levantou, ao todo, 11 títulos pelo Fla.