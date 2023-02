Ângelo - Ivan Sartori / Santos

Publicado 31/01/2023 19:53

O Flamengo está no mercado em busca de um atacante que atue pelas beiradas. Um nome que agrada e está na mira é Ângelo, destaque do Santos. O jovem atacante foi aprovado pela equipe de scout do Rubro-Negro e também do técnico Vitor Pereira, mas a operação não é vista como fácil. Pelo contrário.

Embora a situação financeira do Peixe seja considerada complicada, o Flamengo entende que a diretoria paulista vai dificultar ao máximo para negociar a jovem promessa de 18 anos. Para ajudar nas tratativas com o Santos, o Rubro-Negro tem a ajuda de um intermediário que conta com uma ótima relação com o presidente santista, Andres Rueda.

As conversas estão em estágio inicial e nada irá avançar ou ser fechada antes da campanha do Flamengo no Mundial de Clubes, que começa no dia 7 de fevereiro para o Rubro-Negro e, caso vá à final, entra em campo no dia 11 de fevereiro.

Com 18 anos e cria da base do Santo, Ângelo tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024. A diretoria santista entende que, para equilibrar as contas, precisa fazer uma boa venda. Ângelo e Marcos Leonardo são vistos como as "bolas da vez" na Baixada.