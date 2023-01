Zé Santos em ação pelo Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/01/2023 17:23 | Atualizado 30/01/2023 17:24

O Vasco acertou a saída do atacante Zé Santos. A diretoria recebeu uma proposta do Feirense, da Segunda Divisão de Portugal, e aceitou ceder o jogador por empréstimo. O jogador vai viajar em breve para se apresentar ao novo clube, fazer exames e assinar o contrato com a equipe lusitana.

A informação foi publicada primeiro pelo perfil News Almirante e confirmada pela reportagem.

Essa não foi a primeira vez que o Feirense tentou a contratação de Zé Santos. Em 2022, o time português fez oferta, mas divergências sobre algumas cláusulas fizeram com que o Vasco não topasse ceder o atacante na ocasião.