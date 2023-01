Carlos Eduardo em ação pelo Bangu - Fernando Silva / Bangu AC

Publicado 27/01/2023 20:29

Carlos Eduardo vem chamando a atenção dos torcedores cariocas. O lateral-direito de 20 anos, cria do Proletário, vem se destacando pela sua força física e visão de jogo nos jogos do alvirrubro. Contra o Flamengo, na última terça-feira (24), o camisa 2 alvirrubro foi um dos melhores jogadores da partida.

- A gente sabe que se focarmos em realizar nosso trabalho com excelência não será bom só para mim, mas para o Bangu também. O time está muito bem na classificação e estamos crescendo a cada jogo, tenho certeza que teremos coisas boas lá na frente. - resumiu.

Carlos Eduardo é natural de Três Rios, interior do estado do Rio de Janeiro. Começou a jogar como volante, mas com a chegada do técnico Felipe Maestro no Gigante da Zona Oeste em abril de 2021, foi deslocado para a lateral-direita. Com a camisa alvirrubra, Carlos soma 23 jogos no time profissional desde que subiu, em 2021. Neste ano ele já soma duas assistências no Cariocão, um dos lideres no quesito na competição:

- Felipe conversou comigo quando chegou e viu que eu tinha potencial para jogar na lateral-direita. Me deslocou para lá e foi me dando dicas. Sempre me ajudou muito é um cara que nem preciso falar de como é referência no futebol não só pra mim, mas para milhares de outros jogadores de futebol do Brasil - afirmou.

O técnico não só acreditou no potencial de Carlos Eduardo, mas como também indicou o jogador para jogar no Confiança-SE quando ele foi para lá no segundo semestre de 2022.