Enzo Fernández segura o troféu de revelação da Copa do MundoFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 31/01/2023 21:14

A novela Enzo Fernández teve um final feliz para o Chelsea. Nesta terça-feira, último dia da janela de transferências da Europa, o clube inglês acertou a contratação de Enzo Fernández, do Benfica. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Para adquirir o meio-campista, os Blues pagarão 120 milhões de euros ao Benfica (quase R$ 664,5 milhões na cotação atual). O contrato será válido até junho de 2031.

CONHEÇA O JOGADOR

Cria da base do River Plate, Enzo chegou a jogar por empréstimo no Defensa y Justicia. Por lá, ele conquistou a Sul-Americana 2020 e a Recopa 2021.

De volta ao River, o volante se destacou e chamou a atenção do Benfica, que o contratou em julho deste ano. O clube lusitano pagou dez milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do jogador. No negócio, ainda havia a possibilidade de serem acrescentados mais oito milhões de euros em variáveis.

Na última Copa do Mundo, Enzo se tornou titular da seleção argentina na terceira rodada da fase de grupos e fez a Albiceleste subir de produção. Ele se despediu do Mundial do Catar com um gol e uma assistência. Além disso, ele foi eleito a Revelação do torneio e ajudou a Argentina a conquistar o título.