Pelé. - Reprodução Twitter

Pelé.Reprodução Twitter

Publicado 31/01/2023 19:53

O perfil oficial de Pelé nas redes sociais foi modificado em busca de manter o legado do Rei do Futebol. A partir desta terça-feira, a página nas redes sociais se chamará "Fundação Pelé". A iniciativa é manter as postagens mesmo após a morte do melhor jogador de futebol de todos os tempos.



Em primeira publicação após a mudança, os administradores da página agradeceram as mensagens de todos os fãs do jogador. Pelé foi consagrado com mensagens de todo o mundo, de pessoas que buscaram se despedir da maior referência da história do futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé Foundation (@pele)

"Foram milhões de mensagens de carinho ao nosso Rei, reforçando a sua grandeza e a força do seu legado. São homenagens enviadas por outros ícones do esporte, da arte, do cinema, da música e fãs do futebol de todos os países do mundo. São gestos de amor por meio de palavras, lindas fotos e vídeos emocionantes. A sensação de gratidão é indescritível. Nós, da Fundação Pelé, dedicamos esta singela postagem para retribuir a cada um de vocês, por tudo o que vocês fizeram pelo Rei Pelé. Muito obrigado ", diz publicação.

O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022. O ex-jogador lutava contra um câncer de cólon e chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durante um mês para lutar contra uma infecção respiratória antes de se despedir.



Após a morte do ex-jogador, fãs, familiares e clubes por onde atuou, como o Santos, trabalham para manter a imagem do ídolo na história do futebol. Dentro de campo, Pelé marcou época com a camisa do alvinegro praiano e conquistou três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira.