Antonio Cara de Sapato arremata poder curinga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2023 18:03

Rio - Confinado na casa do Big Brother Brasil, o lutador Antônio, conhecido como 'Cara de Sapato', lançou um desafio para quando voltar a realidade. O paraibano, de 32 anos, declarou em conversa com os brothers que deseja enfrentar o youtuber e lutador americano Jake Paul.

Antônio 'Cara de Sapato' e Jake Paul fazem parte do Professional Fighters League (PFL). O paraibano foi campeão da categoria meio-pesado em 2021, logo após encerrar sua trajetória no UFC. Ele faturou o prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões na cotação atual).

"Eu não quero lutar com ele (Paulo Borrachinha), quero lutar com Jake Paul. Ele é um youtuber lá dos Estados Unidos. Ele não falou mal de mim", disse Cara de Sapato, relembrando o desafeto com o lutador Paulo Borrachinha.

Conhecido por desafiar ex-lutadores e celebridades no boxe, Jake Paul foi algoz de Anderson Silva, em outubro do ano passado. O youtuber decidiu entrar para o MMA e assinou com a PFL com o intuito de promover o evento. Logo em sua chegada, ele desafiou Nate Díaz.

Desafeto com Paulo Borrachinha

Em 2014, o Cara de Sapato participou da terceira edição do reality show "The Ultimate Fighter Brasil". O atual participante do Big Brother Brasil foi o campeão, protagonizando uma rivalidade com o lutador Paulo Borrachinha.

No início do programa, o Cara de Sapato e Paulo Borrachinha tiveram uma aproximação, mas ao longo da edição foram se desentendendo e entraram em conflito. Desde então, ambos trocaram farpas em diversas entrevistas.