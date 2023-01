Philippe Coutinho está na mira do Corinthians para 2023 - Foto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 31/01/2023 17:47

O meia Philippe Coutinho não deve deixar o Aston Villa, da Inglaterra, nesta janela de transferências. O jogador, de 30 anos, perdeu espaço na equipe após a saída do técnico e ex-jogador Steven Gerrard, mas deve permanecer no time até o final da temporada 2022/23.

Coutinho foi contratado a pedido do técnico Gerrard. O início da passagem foi animador, mas o jogador foi perdendo o prestígio ao longo do tempo. Após a demissão do ex-jogador, o brasileiro perdeu espaço de vez. Desde a virada do ano, participou de cinco jogos e foi titular apenas em um.

O dirigente iraniano Kia Joorabichian revelou em entrevista ao "ge" que o brasileiro recebeu sondagens de clubes europeus, mas descartou negociá-lo com outro time do continente. Porém, ele deixou aberta a possibilidade de negociá-lo com clube do Brasil.

O Corinthians é o principal interessado em Coutinho. O clube garante ter recursos para a contratação, mas tem o pé atrás por não ter recebido um sinal que o jogador queira retornar ao futebol brasileiro. A janela da Europa fecha nesta terça-feira (31), mas no Brasil fecha apenas no dia 4 de abril.