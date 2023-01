Wallace - Divulgação/COB

uma enquete nas redes sociais sobre "dar um tiro em Lula",

Com toda a repercussão negativa após fazer incitando a violência contra o presidente da República , Luís Inácio Lula da Silva (PT), o jogador de vôlei Wallace pediu desculpas. Em um vídeo postado na tarde desta terça-feira (31), o oposto do Cruzeiro admitiu o erro.

"Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto à enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei", afirmou Wallace, complementando:



"Estou aqui pedindo desculpas, porque, quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço".



Na segunda-feira, o jogador, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou uma foto com uma arma enquanto treinava tiro, e abriu a caixa de perguntas nos stories do Instagram. Um seguidor então perguntou se ele "daria um tiro na cara de Lula com essa 12 (arma)".



Wallace então compartilhou o questionamento e fez uma enquete, na qual a maioria disse sim. Horas depois, ele apagou a postagem, que já havia viralizado.



O Cruzeiro lamentou o episódio e pediu desculpas aos torcedores, ressaltando que "reforçará o staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais".



E a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) repudiou a incitação à violência e destacou que o esporte é um meio para propagar respeito, tolerância e igualdade.



Já Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai denunciar o jogador Wallace pelo crime de incitação à violência. O artigo 286 do Código Penal descreve o ato como incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime. A pena é de 3 a 6 meses, além de multa.