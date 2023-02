Wallace está afastado do Sada Cruzeiro - Foto: Reprodução/@wallaceleandro08

Wallace está afastado do Sada CruzeiroFoto: Reprodução/@wallaceleandro08

Publicado 31/01/2023 18:47

O Sada Cruzeiro informou que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão automática por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira, por incitar a violência contra o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Abaixo, veja a nota do clube mineiro na íntegra:

A diretoria do Sada Cruzeiro, reforça, novamente, que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência, após as postagens do atleta Wallace. Atento aos desdobramentos, o clube informa que vem tomando providências diante do fato. O clube exigiu do atleta Wallace a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens.



Conforme previsto em contrato, o Sada Cruzeiro informa que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira.



Esperamos que o episódio sirva de aprendizado para todos, com uma reflexão sobre o uso consciente das redes sociais, e da responsabilidade que cada um tem em disseminar bons valores. O esporte deve ser uma ferramenta para propagar igualdade, tolerância e respeito.

ENTENDA O CASO

Conhecido também por ser um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Wallace abriu uma caixa de perguntas em uma rede social para interagir com seus fãs. O jogador, que estava treinando tiros e respondendo dúvidas dos seguidores sobre o uso de armas, foi questionado se daria um tiro na cara do presidente Lula. O atleta do Cruzeiro, então, respondeu abrindo uma enquete:

"Alguém faria isso?", respondeu Wallace, abrindo uma enquete com 'sim' ou 'não', além de utilizar um emoji com cara de anjo.

Ele chegou a apagar, mas a postagem já havia viralizado.

REPERCUSSÃO

A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai denunciar o jogador Wallace pelo crime de incitação à violência. O artigo 286 do Código Penal descreve o ato como incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime. A pena é de três a seis meses, além de multa.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por sua vez, anunciou que abriu processo disciplinar contra o jogador. O Comitê encaminhou uma representação ao Conselho de Ética ( veja os detalhes aqui ).

Já o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação do Governo Federal, anunciou que acionou a Advocacia Geral da União por causa da publicação de Wallace.



"Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas", disse Paulo Pimenta, em publicação nas suas redes sociais.

A Confederação Brasileira de Vôlei também repudiou a incitação à violência do jogador Wallace. Em nota oficial, a entidade destacou que o esporte é um meio para propagar respeito, tolerância e igualdade.

"A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade."

Mais cedo, às 11h33, o Sada Cruzeiro "lamentou profundamente" a publicação do jogador e destacou que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada. Posteriormente, às 17h55, após muitas críticas, pressão nas redes sociais e os desdobramentos do fato, o clube mineiro anunciou a punição de Wallace.

JOGADOR SE MANIFESTA

Ainda nesta terça-feira, após a repercussão negativa da publicação, Wallace se desculpou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele admitiu o erro, classificou o post como "infeliz" e disse que "jamais incitaria a violência".

"Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto à enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei", afirmou Wallace:

"Estou aqui pedindo desculpas, porque, quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço", completou.