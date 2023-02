Wallace - Divulgação/COB

WallaceDivulgação/COB

Publicado 31/01/2023 18:31

Rio - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou, na tarde desta terça-feira, que abriu processo disciplinar contra o jogador de vôlei Wallace pela postagem sobre dar tiros no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Comitê encaminhou uma representação ao Conselho de Ética.

A representação foi feita pelo Compliance Officer, que, de acordo com a entidade, é independente e dará seguimento ao processo. O COB classificou a atitude do atleta como "inaceitável".

Confira a nota do COB na íntegra:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que na tarde desta terça-feira, 31 de janeiro, encaminhou, por meio do Compliance Officer, representação ao Conselho de Ética da entidade contra o atleta de vôlei Wallace. O órgão, que é independente, dará o devido andamento às etapas do processo.

O Comitê classifica como inaceitável a postagem feita pelo jogador, que representou a seleção brasileira de vôlei em três Jogos Olímpicos e, em 2022, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade.

O COB reforça que o que move o esporte brasileiro são os valores olímpicos como excelência, respeito e amizade e que, portanto, não há espaço para nenhuma conduta violenta ou de incitação à violência.

ENTENDA O CASO

Na segunda-feira, o jogador, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou uma foto com uma arma enquanto treinava tiro, e abriu a caixa de perguntas nos stories do Instagram. Um seguidor então perguntou se ele "daria um tiro na cara de Lula com essa 12 (arma)".



Wallace então compartilhou o questionamento e fez uma enquete, na qual a maioria disse sim. Horas depois, ele apagou a postagem, que já havia viralizado.

"Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto à enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei", afirmou Wallace, complementando:



"Estou aqui pedindo desculpas, porque, quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço".