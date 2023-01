Bayern de Munique anunciou a contratação de João Cancelo, do Manchester City - Divulgação/Bayern de Munique

Publicado 31/01/2023 17:15

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do lateral João Cancelo, do Manchester City. O jogador português, de 28 anos, chega por empréstimo até o final da temporada 2022/23, com opção de compra no valor 70 milhões de euros (R$ 387 milhões).

João Cancelo é lateral-direito, mas estava atuando pelo lado esquerdo no Manchester City. Mesmo assim, foi titular absoluto nas últimas temporadas. Em 2022, foi finalista do prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football. Porém, nos últimos meses perdeu o prestígio.

Na Copa do Mundo de 2022, Cancelo foi constante no banco de reservas de Portugal. Nos últimos três jogos do Manchester City, sequer foi utilizado. Segundo a imprensa inglesa, o jogador português tem um problema de relacionamento com o técnico Pep Guardiola. Ele negou.

No Bayern de Munique, Cancelo utilizará a camisa 22. Na temporada 2022/23, o jogador soma 26 jogos, dois gols e cinco assistências. Pelo Manchester City, disputou 154 partidas, fez nove gols e contribuiu com 22 assistências. Ele foi bicampeão do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa.