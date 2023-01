Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/01/2023 16:21

A técnica Pia Sundhage divulgou nesta terça-feira as convocadas da seleção brasileira feminina para a SheBelieves Cup, que acontecerá entre 16 e 22 de fevereiro, nos Estados Unidos. Entre as jogadoras, a protagonista é Marta, que volta a jogar após uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em março do ano passado.

A competição amistosa é a última etapa da preparação para a Copa do Mundo Feminina, em julho e agosto deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia. Por isso, o retorno de Marta é de grande expectativa. A camisa 10 está em fase final de recuperação da operação e voltou a treinar recentemente no Orlando Pride-EUA.

"Marta está pronta quando falamos da parte física. Em relação ao jogo, nem tanto, então nós vamos sentir o jogo. Estou muito feliz, porque para mim ela é como um modelo, quando falamos de técnica, quando falamos de leitura de jogo. Nesses três amistosos, ela vai jogar, mas temos de lembrar que ela não joga há alguns meses", afirmou Pia.

A seleção vai estrear no torneio diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, em Orlando, na Flórida. Posteriormente, irá encarar o Canadá, no dia 19, em Nashville, no Tennessee. A terceira adversária será os Estados Unidos, no dia 22, em Frisco, no Texas.

VEJA A LISTA DE CONVOCADAS

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária);

Defensoras: Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians) e Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica), Julia Bianchi (Chicago Red Stars), Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage) e Gabi Nunes (Madrid CFF);

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid) e Marta (Orlando Pride).